НАТО и Эстония готовятся противостоять угрозе со стороны России
|11:00 07.07.2020
|Россия
Заместитель генерального секретаря НАТО по вопросам разведки и безопасности Дэвид Кэттлер прибыл с рабочим визитом в Эстонию.
Об этом сообщает эстонское издание Postimees в воскресенье, 5 июля, пишет ghall.com.
Цель многодневной поездки – знакомство с Эстонией и ситуацией в сфере безопасности в Балтийском регионе.
“Для Эстонии важно, чтобы НАТО имела представление об особенностях нашего региона для анализа и оценки ситуации с безопасностью”, – отметил глава эстонского Минобороны Юри Луйк на пресс-конференции после встречи с Кэттлером. По его словам, качественная разведка и другие меры помогут предотвратить угрозы со стороны России и при необходимости противостоять им.
Замгенсека НАТО и глава военного ведомства Эстонии обсудили также другие вопросы укрепления обороны, растущее влияние Китая и роль в трансатлантической системе безопасности конфликтов, происходящих на южной и юго-восточной границах НАТО, пишет Postimees.
Кэттлер занимает пост замгенсека НАТО с декабря 2019 года. В ходе визита в Эстонию он также посетит авиабазу Эмари и Нарву, а также встретится с руководством эстонского МИДа, службы внешней разведки и других силовых и оборонных ведомств.
Ще на цю тему:
Есмінець ВМС США Porter завершив патрулювання у Чорному морі
НАТО: Подлодки РФ активизировались в Атлантике в 2019 году
НАТО открыло новую военную базу в граничащей с Россией стране / Фото
НАТО затвердив новий план оборони Польщі та країн Балтії
США запустили второй за неделю военный спутник с МКС
Росія становить загрозу для інших країн – глава Бундесверу
Спільна заява Трампа та Дуди: переведення військових США з ФРН до Польщі є сигналом для Росії
CША впервые с 1980х могут разместить ядерные ракеты в Европе
США перебрасывают на восточную границу НАТО военных и авиацию