ООН не вдалося знайти взаємоприйнятної формули для забезпечення доступу управління Верховного комісара ООН з прав людини в Крим.

Про це сказано у другій доповіді генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша про ситуацію з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна), тимчасово окупованими Російською Федерацією, передає УНН.

"На жаль, незважаючи на зусилля і незважаючи на готовність Російської Федерації і України обговорити це питання з Організацією Об'єднаних Націй, протягом звітного періоду все ще не вдалося знайти взаємоприйнятної формули для забезпечення доступу УВКПЛ до Криму", - зазначив у доповіді генсек ООН Антоніу Гутерреш.

Сказано, що доступ Управління Верховного комісара ООН з прав людини необхідний для забезпечення безпосереднього моніторингу та звітності про становище в галузі прав людини в Криму.

"Я настійно закликаю Російську Федерацію, а також Україну, докласти всіх зусиль для забезпечення безперешкодного доступу УВКПЛ та інших відповідних підрозділів Організації Об'єднаних Націй в Крим, з тим, щоб забезпечити ефективне здійснення відповідних резолюцій Генеральної Асамблеї. Тому я буду продовжувати вишукувати можливості і визначати практичні шляхи забезпечення доступу до Криму для УВКПЛ та інших відповідних підрозділів Організації Об'єднаних Націй", - додав генсек ООН.

Нагадаємо, генсек ООН опублікував другу доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Криму.