Одесский морпорт проводит ремонт самого мощного судна портофлота / Фото

10:20 07.07.2020   Одесса

ГП «Одесский морской торговый порт» (ОМТП) возобновило ремонт главной силовой установки самой мощной единицы портового флота госпредприятия — пожарного аварийно-спасательного буксира «Гранит». 

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия, пишут Порты Украины.

Ремонт буксира выполняет судоремонтное подразделение ПСМ-650. По информации начальника подразделения Валерия Конюховского, ремонт главного двигателя возобновился, когда поступили необходимые комплектующие.

«Карантинные мероприятия в связи с COVID-19 не могли не отразиться на работе предприятий и поставщиков. Теперь специалисты ПСМ-650 будут наверстывать перерыв в ремонте этого судна», — указала пресс-служба.

После получения от поставщика поршня и вкладышей стала возможна сборка силовой установки, которая сейчас завершается. Слесари-мотористы выполняют «обвязку» двигателя трубопроводами. Когда поступит проставка распределительного вала, можно будет завершить работы полностью. Все прочие работы на буксире уже выполнены, добавил Конюховський.

Кроме того, специалисты ПСМ-650 завершают ремонтные работы на портальном кране №1822 ООО «Металзюкрейн» и готовятся начать ремонт ходовых тележек портального крана №1505 («Новотех-терминал»). На очереди также ремонт буксира портофлота ГП «ОМТП» «Сфинкс». Докование судно будет проходить на судоверфи, но часть производственных задач будет передана ПСМ-650.

ГП «Одесский морской торговый порт» является портовым оператором Одесского морского порта, однако фактической стивидорной деятельности не осуществляет. Согласно организационной структуре госстивидора, утвержденной и согласованной Мининфраструктуры, в состав предприятия входят Портофлот, Обособленное структурное подразделение «Судоремонтная верфь «Украина», Служба механизации и технологии, Инженерная служба, Автобаза, Несамоходная мастерская (ПСМ-650), Служба ІТ-технологии, Отдел закупок, Учебный центр, Служба охраны труда и промышленной безопасности, социальные объекты, административные подразделения.

Фото: port.odessa.ua



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