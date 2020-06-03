ГП «Одесский морской торговый порт» (ОМТП) возобновило ремонт главной силовой установки самой мощной единицы портового флота госпредприятия — пожарного аварийно-спасательного буксира «Гранит».

Об этом сообщила пресс-служба госпредприятия, пишут Порты Украины.

Ремонт буксира выполняет судоремонтное подразделение ПСМ-650. По информации начальника подразделения Валерия Конюховского, ремонт главного двигателя возобновился, когда поступили необходимые комплектующие.

«Карантинные мероприятия в связи с COVID-19 не могли не отразиться на работе предприятий и поставщиков. Теперь специалисты ПСМ-650 будут наверстывать перерыв в ремонте этого судна», — указала пресс-служба.

После получения от поставщика поршня и вкладышей стала возможна сборка силовой установки, которая сейчас завершается. Слесари-мотористы выполняют «обвязку» двигателя трубопроводами. Когда поступит проставка распределительного вала, можно будет завершить работы полностью. Все прочие работы на буксире уже выполнены, добавил Конюховський.

Кроме того, специалисты ПСМ-650 завершают ремонтные работы на портальном кране №1822 ООО «Металзюкрейн» и готовятся начать ремонт ходовых тележек портального крана №1505 («Новотех-терминал»). На очереди также ремонт буксира портофлота ГП «ОМТП» «Сфинкс». Докование судно будет проходить на судоверфи, но часть производственных задач будет передана ПСМ-650.

ГП «Одесский морской торговый порт» является портовым оператором Одесского морского порта, однако фактической стивидорной деятельности не осуществляет. Согласно организационной структуре госстивидора, утвержденной и согласованной Мининфраструктуры, в состав предприятия входят Портофлот, Обособленное структурное подразделение «Судоремонтная верфь «Украина», Служба механизации и технологии, Инженерная служба, Автобаза, Несамоходная мастерская (ПСМ-650), Служба ІТ-технологии, Отдел закупок, Учебный центр, Служба охраны труда и промышленной безопасности, социальные объекты, административные подразделения.

Фото: port.odessa.ua