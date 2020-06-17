Запрет Молдовы на экспорт зерна негативно повлиял на показатели Ренийского порта

10:00 07.07.2020   Украина

Запрет Молдовы на экспорт зерновых негативно отразился на показателях деятельности Ренийского морского порта. 

Об этом сообщил начальник администрации Ренийского порта Юрий Кононенко изданию «Новости Рени», пишут Порты Украины.

«Что негативно повлияло на наши цифры в этом году — это запрет молдавской стороны на вывоз зерновой группы грузов. Откровенно сказать, три месяца на территории Ренийского порта объемы перевалки упали в три раза, но при этом всем мы остаемся на том уровне прибыльности, на котором были в прошлом году, когда перевалка шла полным ходом», — заявил Кононенко.

Вместе с тем администрация рассчитывает отчасти компенсировать потери грузопотока зерна другими грузами. «Мы ожидаем в следующем месяце повышения показателей. Кроме того, работаем над привлечением новых грузов. В этом году впервые за несколько лет вернулись нефтепродукты — в прошлом месяце мы перегрузили дизельное топливо. В этом месяце будет еще одно судно. Также сейчас стоит на якорной стоянке и ожидает швартовки судно с газом [сжиженным углеводородным газом — СУГ]. Тоже довольно долгое время у нас не было подобного груза. И этот груз намного прибыльнее для перевалки, чем зерновые. С одного танкера мы имеем столько доходов, сколько дают пять-шесть судов с зерном», — рассказал Кононенко.

По его словам, администрация проводит ремонты транспортной инфраструктуры порта. В частности, на въезде на второй грузовой район построена новая железобетонная дорога. Кроме того, закуплено дополнительное количество железобетонных плит, чтобы продолжить ремонт портового дорожного хозяйства. Также отремонтировано 500 метров железнодорожного полотна, а также железнодорожные переводы и переезды.

Кроме того, возле старой нефтебазы начаты строительные работы по укреплению берега Дуная.

В феврале 2020 года правительство Молдовы временно запретило экспорт пшеницы, который будет действовать до нового урожая. «Объем экспорта зерновых за последние полгода увеличился в три раза. Мы можем остаться без пшеницы, если не примем срочных мер. Если в стране не останется пшеницы, мы будем вынуждены ее импортировать. За этим неизбежно подорожает хлеб. Продовольственная безопасность страны под угрозой», — говорил министр сельского хозяйства Молдовы Василий Бумаков накануне принятия решения.

Ренийский морпорт в январе-мае 2020 года сократил грузооборот по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,7% — до 494,89 тыс. тонн, в том числе перевалка транзитных грузов зерна сократилась на 4,5% — до 313,88 тыс. тонн. 

Ренийский морской порт расположен на левом берегу реки Дунай в 63 милях от устья реки. Проектная мощность — 7,7 млн тонн. Количество грузовых причалов — 33, длина грузового причального фронта — 3,957 километра. Согласно реестру АМПУ, в порту работают ГП «Ренийский морской торговый порт», ЧП «Ренилис», ООО «Рени-Терминал», ООО «Агро-Рени», ОДО «Ренийский элеватор», ООО «Рени-Лайн», ООО «Укрчем», ЧП «Ларус Шиппинг» и другие портовые операторы.

Ренийский морской порт в 2019 году сократил грузооборот по сравнению с 2018 годом на 4,3% — до 1,275 млн тонн. Доля порта в грузообороте морских портов Украины составила 0,8% (в 2018 году — 0,9%, в 2017 году — 0,8%).



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