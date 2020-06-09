Британія вперше ввела санкції окремо від ЄС, у "чорному списку" 25 росіян

09:45 07.07.2020   Россия

Велика Британія оголосила в понеділок про запровадження персональних санкцій проти 25 росіян, яких Лондон вважає причетними до порушення прав людини. 

Про це йдеться в офіційному документі, поширеному на сайті урядової інформації, пише ZN,UA.

Серед зазначених осіб - голова Слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін, заступник генерального прокурора РФ Віктор Гринь, екс-заступник голови МВС РФ Олексій Аничин, судді, слідчі, співробітники МВС РФ. Згаданим в списку особам заборонений в'їзд до Великої Британії, їх активи в країні, якщо такі є, будуть заморожені, їм заборонено займатися бізнесом як в країні, так і за посередництвом підданих королівства.

Санкції вступили в силу після публікації документа. Вони вводяться в рамках вступу в силу "поправки Магнітського" до закону про санкції і боротьбі з відмиванням грошей, яка була прийнята Палатою громад ще в травні 2018 року і повинна була вступити в силу після виходу Великої Британії зі складу ЄС. "Включення в список названих фізичних осіб і організацій - лише перша хвиля заходів, що вводяться в рамках нового режиму санкції. Про нові санкції буде оголошено в найближчі місяці", - йдеться в заяві МЗС королівства.

Обмежувальні заходи також вводяться відносно 22 громадян Саудівської Аравії. Серед них є особи, підозрювані у вбивстві журналіста Джамаля Хашоггі.



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