Штраф кримському імаму: Суд залишив вирок чинним

09:30 07.07.2020   Крым

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляційну скаргу адвоката на вирок щодо імама Ділявера Халілова, якого суд попередньої інстанції оштрафував за проведення колективної п'ятничної молитви. 

Про це «Кримській солідарності» повідомив захисник імама Еміль Курбедінов, пише Крим.Реалії.

«Навіщо ми тоді збиралися, якщо рішення вже було готовим? Це ще раз доводить – в яке русло сьогодні йде влада, переслідуючи імамів. Тих імамів, які не хочуть виконувати будь-які необґрунтовані вимоги влади, переслідують через ось такі судові справи», – розповів Курбедінов.

29 квітня 2020 року Суддя підконтрольного Росії Совєтського районного суду Криму Ігор Бражник визнав імама Ділявера Халілова винним за ч.2 ст. 20.2 КпАП Росії («Організація масового одночасного перебування і (або) пересування громадян у громадських місцях, що призвели до порушення громадського порядку») і оштрафував на 30 тисяч рублів за проведення колективної п'ятничної молитви.

Співробітники російської поліції, які склали протокол, аргументували правопорушення імама тим, що служба проходила в будівлі спорткомплексу, яку ще 16 років тому муніципалітет району передав у користування мусульманам цього селища. До теперішнього часу релігійна громада функціонувала з документами українського зразка.

Пізніше адвокат Еміль Курбедінов подав апеляційну скаргу на рішення районного суду.

Перед цим Халілова викликали в прокуратуру для пояснень та вручення постанови про адмінпорешуення за частиною 4 статті 5.26 КоАП Росії (незаконна місіонерська діяльність).

Імам Ділявер Халілов не числиться в штаті російського Духовного управління мусульман Криму.

До цього російська прокуратура Криму порушила адміністративну справу проти сімферопольського імама Расима Дервішева. Згідно з постановою, правопорушення полягало в проведенні п'ятничної проповіді і намазу. Підконтрольний Росії Мировий суд Сімферополя оштрафував Дервішева на п'ять тисяч рублів за «незаконну місіонерську діяльність».



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