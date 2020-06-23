Медицинские учреждения в России стали получать меньше средств от Фонда обязательного медицинского страхования.

Это относится и к севастопольской сфере здравоохранения, где дефицит составил почти 200 млн рублей за период с апреля по июнь включительно, пишет Новый Севастополь.

«Апрель, май было около 60 млн рублей каждый месяц, – заявил т.н. "вице-губернатор" оккупированного Севастополя Александр Кулагин. – Выпадающие доходы, которые недополучили медицинские организации в связи с приостановлением (оказания) плановой медицинской помощи».

Он добавил, что соответствующее решение должно быть принято на федеральном уровне. Ранее было решено финансировать больницы во втором квартале года на уровне средних объёмов, исходя из расчётов первого квартала. Однако эти суммы оказались меньше, чем рассчитывали получить больницы при плановом режиме работы.

И.о. "губернатора" Михаил Развожаев заявил о том, что люди жалуются ему на зарплаты медиков. «Мне поступают сигналы, что заставляют врачей переподписывать трудовые договоры с изменёнными фиксированными процентами (стимулирующих выплат), – заявил он. – Если у нас сейчас где-то дефицит по средствам, то нужно честно людям сказать, получить деньги, потом их доплатить. Но не делать вид, что у нас всё прекрасно».

Ранее оккупационное правительство Севастополя повысило базовые оклады работникам учреждений здравоохранения. После этого их администрации стали сокращать объём стимулирующих выплат сотрудникам.

В Севастополе с 23 марта была остановлена плановая госпитализация и диспансеризация пациентов в больницы города.

С 22 июня их работа вошла в плановый режим, за исключением проведения медицинских осмотров.