В Крыму отбили нападение «диверсантов»
|08:45 07.07.2020
|Симферополь
В подразделении армейского корпуса Черноморского флота оккупантов прошло учение по отражению нападения диверсионной группы условного противника на филиал военно-морского клинического госпиталя в Симферополе.
По замыслу учения условный противник предпринял попытку проникновения на территорию госпиталя с целью его захвата, пишет пресс-служба Мионобороны России.
После получения сигнала тревоги дежурное подразделение армейского корпуса ЧФ оперативно прибыло к месту обнаружения «диверсантов».
В ходе отработки практических действий военнослужащие дежурного подразделения провели разведку и блокировали диверсионную группу условного противника до прибытия отряда усиления.
В результате учения все военнослужащие дежурного подразделения справились с поставленной задачей, применив полученные в ходе тренировок навыки отражения нападения и блокирования условных террористов.
Учения с дежурными подразделениями армейского корпуса Черноморского флота проводятся регулярно для повышения уровня практической подготовки военнослужащих к действиям в различных условиях.
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