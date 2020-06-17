В подразделении армейского корпуса Черноморского флота оккупантов прошло учение по отражению нападения диверсионной группы условного противника на филиал военно-морского клинического госпиталя в Симферополе.

По замыслу учения условный противник предпринял попытку проникновения на территорию госпиталя с целью его захвата, пишет пресс-служба Мионобороны России.

После получения сигнала тревоги дежурное подразделение армейского корпуса ЧФ оперативно прибыло к месту обнаружения «диверсантов».

В ходе отработки практических действий военнослужащие дежурного подразделения провели разведку и блокировали диверсионную группу условного противника до прибытия отряда усиления.

В результате учения все военнослужащие дежурного подразделения справились с поставленной задачей, применив полученные в ходе тренировок навыки отражения нападения и блокирования условных террористов.

Учения с дежурными подразделениями армейского корпуса Черноморского флота проводятся регулярно для повышения уровня практической подготовки военнослужащих к действиям в различных условиях.