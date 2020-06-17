Круизный лайнер «Князь Владимир» возобновит свои рейсы вдоль черноморского побережья 19 июля.

Об этом сегодня сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко, передает «Новый Севастополь».

«С 19 июля возобновляет навигацию круизное судно «Князь Владимир», о чём мы на прошлой неделе получили соответствующее уведомление – это было в конце прошлой недели. Также прорабатываем с коллегами дополнительные (противоэпидемиологические) меры по приёму (теплохода)», – сказала Литовко.

В конце мая 2020 года оператор перевозок – компания «Черноморские круизы» сообщила о том, что «Князь Владимир» не будет в ближайшее время курсировать между городами черноморского побережья России.

Весенние круизы лайнера также были отменены из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Морское сообщение между курортными городами Кавказа и Крыма было восстановлено в 2017 году по поручению президента России Владимира Путина. Для организации круизного сообщения было куплено девятипалубное судно Roy Star постройки 1971 года, которое получило новое название «Князь Владимир». Оператором стало специально созданное ФГУП «Росморпорт» ООО «Черноморские круизы».