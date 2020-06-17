Рейсы между Ялтой и Севастополем остановлены из-за поломки "Кометы"
|08:00 07.07.2020
|Крым
В оккупированном Крыму временно приостановлены рейсы скоростного катера на подводных крыльях "Комета".
Перевозчик ссылается на технические причины, пишет Крыминформ
«Рейсы «Кометы» временно отменены по техническим причинам. Возврат денежных средств за билеты производится в местах их приобретения», – цитирует издание сообщение компании «Морские скоростные пассажирские перевозки».
Предполагалось, что «Комета» в этом году возобновит перевозки с 1 июля.
Ожидалось также, что на маршруте начнут курсировать два катера, которые будут выполнять по два рейса в день в обоих направлениях.
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