Крымская правозащитная группа (КПГ) сообщила, что чаще всего из Крыма выдворяют граждан Украины, не получивших на полуострове российский паспорт, который не признает Киев и международное сообщество. Об этом говорится в материале КПГ по результатам мониторинга решений российских судов в Крыму за 2019 год.

Правозащитники отмечают, что для выдворения граждан из Крыма суды чаще всего применяют статью 18.8 КоАП России (Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Россию либо режима пребывания (проживания) в России).

«КПГ было задокументировано не менее 1249 судебных постановлений о привлечении к ответственности по ст. 18.8 КоАП России. КПГ располагает информацией о результатах 1080 из них. Суды апелляционной инстанции отменили только 7 таких решений, остальные остались в силе», – говорится в сообщении.

Из 1080 постановлений по ст. 18.8 КоАП России 677 – вынесены в отношении граждан Украины, 313 – в отношении иностранных граждан, еще 90 – в отношении граждан, гражданство которых не удалось установить.

По данным правозащитников, всеми решениями, вынесенными по ст. 18.8 КоАП, были назначены административные наказания в виде штрафов. Общая сумма штрафов по этой статье в Крыму в 2019 году, согласно постановлениям, составила не менее 2 632 500 рублей. Наказания в виде штрафов судьи выносили также и в отношении граждан Украины, которые после оккупации вынужденно оформили вид на жительство, но не подали ежегодное уведомление в ФМС России.

Из 1080 опубликованных постановлений в 361 из них назначено не только взыскание в виде штрафа, но и дополнительное наказание в виде выдворения из Крыма. В 2019 году 171 решение о выдворении было вынесено в отношении граждан Украины, проживающих на полуострове.

Как сообщили правозащитники, в 2019 году наибольшее количество постановлений о выдворении вынесли подконтрольные России суды Ялты, Алушты, Феодосии, Евпатории, Судака, Севастополя и Симферополя.

16 июня в МИД Украины сделали заявление из-за российских паспортов, которые, как отметили в украинском ведомстве, «противоправно навязаны жителям аннексированных Крыма и Севастополя». В ведомстве заверили, что «Украина будет защищать права и интересы своих граждан, проживающих в условиях оккупации в Автономной Республике Крым и Севастополе».

В Постоянном представительстве президента в АРК уверяют, что несмотря на наличие у жителей полуострова паспортов, выданных Россией после аннексии, крымчане продолжают оставаться гражданами Украины.

В Прокуратуре АРК сообщили, что принудительная паспортизация жителей аннексированного Крыма Россией не является поводом для открытия уголовных производств в отношении непосредственно крымчан.