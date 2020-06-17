Нещодавно призначений командувач Військово-морських сил ЗСУ контрадмірал Олексій Неїжпапа заявив, що український флот готується до "повномасштабної військової конфронтації" з Росією, зокрема можливого прориву з анексованого Криму. Чи справді зараз є загроза прориву російської армії з півострова на південь Херсонщини і що про це кажуть в Росії?

Про ситуацію біля анексованого Криму BBC News Україна розповів голова правління Українського мілітарного центру Тарас Чмут.

Що саме сказав Неїжпапа

Контрадмірал Олексій Неїжпапа дав інтерв'ю до дня ВМС одеському виданню "Думская".

У ньому, він, зокрема, поділився своїми думками про можливість зіткнення з російською армією.

"Ми готуємось до повномасштабної військової конфронтації, розуміючи, що якщо вона станеться, то, на жаль, буде багато втрат - і наших воїнів, і цивільного населення. Багато хто зараз цього не розуміє - хоча в країні сьомий рік йде війна", - розповів контрадмірал.

А на питання про те, чи розглядають ВМС України варіант прориву росіян з Криму на південь Херсонщини, Неїжпапа відповів: "Я не виключаю таких дій з боку Російської імперії. Ми готуємося".

"Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося", - додав командувач ВМС.

Водночас він пояснив, що однією з ознак агресії може стати підготовка Північно-Кримського каналу, який вже шість років залишається без води.

"Як тільки ми зрозуміємо, що в Криму почне відновлюватися канал, туди буде вливатися фінансовий ресурс Російської імперії (так, я так їх називаю: це імперія з диктатором на чолі), то це буде справжнім сигналом того, що РФ готується до повномасштабної конфронтації. І тоді нам доведеться відповідати на виклики", - розповів Неїжпапа.

Що було раніше

Тема про "прорив Росії з Криму" не нова для українських військових.

З 2014 року у Генштабі ЗСУ розглядали варіанти наступу російської армії з Криму в континентальну Україну.

Або спроби удару "проксі" сил самопроголошеної "ДНР" з російськими "добровольцями" та кадровими військовими з Новоазовська через Маріуполь до кримського перешийка - щоб створити так званий "сухопутний коридор" з Росії до Криму.

У розмові з BBC News Україна попереднє керівництво Генштабу ЗСУ часів Порошенка розповідало, що там вважали реальним варіант прориву російських сил до Каховського водосховища у листопаді 2018 року, коли росіяни незаконно захопили в Керчинській протоці два українських броньованих катери і буксир, які йшли в Азовське море.

Утім, тоді ескалація не пішла далі так званого "інциденту" біля Керчі й моряків, а всі судна Росія згодом повернула.

Повернення моряків відбулося в рамках обміну полонених вже при президенту Зеленському, хоча і особовий склад, і три судна Росія мала повернути за рішенням Міжнародного трибуналу з морського права.

"Антиросійська істерія"

Тим часом речник Кремля Дмитро Пєсков назвав заяви Неїжпапи "антиросійською істерією".

"Це абсолютна дурість, це штучне нагнітання антиросійської істерії в Україні, яка, на наш жаль, жодним чином не сприяє врегулюванню ситуації на південному сході [України]", - цитує Пєскова російський "Інтерфакс".

А заступник голові комітету російської Держдуми з оборони Андрій Красов пригрозив Україні "сумним кінцем", у випадку "провокацій".

"До реальних бойових дій Збройні сили України не готові. Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитися дуже плачевно", - вважає російський політик.

Конкретно ж про ситуацію в анексованому Криму і на півдні Херсонщини у Москві не висловлювалися.

Нічого нового

Голова правління Українського мілітарного центру Тарас Чмут у розмові з BBC News Україна каже, що насправді контрадмірал Неїжпапа не сказав нічого нового - небезпека "атаки з Криму" існує вже більше шести років.

"Проблема можливої конфронтації на півдні була і є з 2014 року. З 2014 року Росія активно посилює угрупування військ і в Криму, і Чорноморського флоту загалом", - каже Тарас Чмут.

За його словами, зараз потенціалу кримського угруповання достатньо для проведення повномасштабної операції з південних напрямків, з залученням авіації та спецпризначенців.

"Але основу може складати те угруповання військ, яке вже сформоване", - відзначає Голова правління Українського мілітарного центру.

"Плюс подібні угрупування формуються і на інших напрямках удару: по Маріуполю, по Харкову, по Києву. Це три основні напрями", - додає він.

"В експертному середовищі про це говорять постійно, і намагаються актуалізувати це питання в суспільстві", - говорить Тарас Чмут.

Війна за воду

Водночас існує багато сумнівів про те, чи справді "конфронтація з Криму" може обмежитися лише питанням водопостачання для півострова - занадто "мілке" питання для великого конфлікту, яким, безумовно, стане можлива спроба прориву.

"Я б не обмежував війну водою. Тому що "війна заради води" це занадто неспівмірна величина. Якщо вже починати війну (а подібна війна може бути тільки з Росією, а не з якимись "недореспубліками" чи "ополченням"), то ставку варто робити на весь південь України", - вважає Тарас Чмут.

Він додає, що якщо справа дійсно дійде до таких боїв, то Росія розраховуватиме на Одеську, Миколаївську, Херсонську і Запорізьку області: "З відрізанням України від моря, прокладанням кордону до Придністров'я і на схід по узбережжю Азовського моря до ОРДЛО".

Про три міжвидових російських угруповання, які можуть проводити наступальні дії на території України нещодавно розповідав "Укрінформу" і начальник Головного управління міжнародного співробітництва і верифікації ЗСУ генерал-лейтенант Леонід Голопатюк.

"Станом на сьогодні поблизу кордону з Україною вже створено три міжвидових угруповання, які здатні без оголошення мобілізації та при мінімальних підготовчих заходах проводити раптові наступальні дії на території України" - повідомив він.

А Тарас Чмут звертає увагу на те, що зараз фокус світової уваги явно змістився з українсько-російських відносин - і через пандемію коронавірусу, і через протести в США та Західній Європі, і через конфронтацію Індії та Китаю.

"США більше приділяє уваги Тихому океану, а не східним кордонам НАТО", - відзначає Тарас Чмут.

"Все це може в якийсь момент вилитися у чудову багатоходівку на користь Росії", - попереджає він.