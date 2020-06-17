После запуска грузовых жд-перевозок по мосту с пассажирскими морскими перевозками что-то «не так»

20:21 06.07.2020   Крым

После «всенародного голосования» и запуска грузовых жд-перевозок по «крымскому мосту» в оккупированном Крыму должны были резко отпасть все проблемы и произойти бурный рост и «вставание с колен». Особенно это касалось тех областей деятельности, например морских пассажирских перевозок, которые санкционировали первые лица оккупантов – Медведев и Путин.

Однако, что-то пошло не так, пишет Флот2017.

На аппаратном совещании оккупационной администрации Севастополя «вице-губернатор» Мария Литовко анонсировала с 1-го июля запуск прогулок на маломерных судах, а также пассажирские перевозки на «Комете» по маршруту «Севастополь — Ялта». Помимо этого, с 19 июля Литовко анонсировала возобновление навигации круизёра «Владимир Великий» по Чёрному морю.

Однако, оператор перевозок ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» заявил, что судно на подводных крыльях «Комета» не осуществляет рейсы по маршруту «Севастополь — Ялта» и обратно. Перевозки отменены по техническим причинам. Возврат билетов – в местах приобретения, билета реализовывались с 29 июня. Когда будет возобновлено движение «Комет» — не известно.

Ранее мы сообщали, что эксплуатационные нормы судна на подводных крыльях «Комета» не совместимы с работой в летнем температурном режиме ЮБК и Севастополя. Для «Кометы» нормой считается температура наружного воздуха до+30 градусов, влажность воздуха 80%. Однако по данным службы экспедиционных исследований, температура воздуха в Севастополе даже над морской поверхностью в июле-августе регулярно поднимается выше предельных эксплуатационных характеристик «Кометы 120М» в +30 градусов.

Относительно круизного «лайнера» — ситуация и вовсе зависла. Компания «Черноморские круизы» не подтверждает и не опровергает старт круизного сезона. Однако, достоверно известно, что документация на осуществление круизов по Чёрному морю не оформлена до конца, а порты не дали подтверждения на приём круизного судна.

Напоминаем, ООО «Морские скоростные пассажирские перевозки» учреждено в 2017 году судостроительным заводом «Вымпел» (Рыбинск, Ярославская область), который входит в концерн «Калашников» (находится под действием санкций).



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