І для президента РФ Володимира Путіна, і для російського опозиційного політика Олексія Навального анексований Крим є ознакою великодержавності.

Як заявив в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні та директор Центру постіндустріальних досліджень у Москві Владислав Іноземцев, всі опозиційні політики "ламаються" на питанні Криму і України, передає OBOZREVATEL.

"Вони ламаються, тому що у них є (або як їм здається, є) певне коло підтримки, яке, так би мовити, залишається у великодержавних настроях і тому, звісно, хоче зберегти ось це розширення територій як ознаку великодержавності", – зазначив він.

Тому, за словами Іноземцева, повернення Криму що для Навального, що для Путіна – це приблизно одна і та сама проблема.

Він додав, що "у свідомості цього дивного народу" досі живе ідея того, що колись від Радянського Союзу "відвалилися величезні шматки".