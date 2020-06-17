І Путін, і Навальний вважають Крим ознакою великодержавності, – Іноземцев
|20:01 06.07.2020
|Крым
І для президента РФ Володимира Путіна, і для російського опозиційного політика Олексія Навального анексований Крим є ознакою великодержавності.
Як заявив в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман старший науковий співробітник Центру стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні та директор Центру постіндустріальних досліджень у Москві Владислав Іноземцев, всі опозиційні політики "ламаються" на питанні Криму і України, передає OBOZREVATEL.
"Вони ламаються, тому що у них є (або як їм здається, є) певне коло підтримки, яке, так би мовити, залишається у великодержавних настроях і тому, звісно, хоче зберегти ось це розширення територій як ознаку великодержавності", – зазначив він.
Тому, за словами Іноземцева, повернення Криму що для Навального, що для Путіна – це приблизно одна і та сама проблема.
Він додав, що "у свідомості цього дивного народу" досі живе ідея того, що колись від Радянського Союзу "відвалилися величезні шматки".
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