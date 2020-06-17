Курс российского рубля на Московской бирже рухнул до минимума с конца мая по отношению к основным валютам

19:45 06.07.2020   Россия

Курс евро на Московской бирже утром 6 июля поднялся выше 81 рубля. Предыдущий раз евро торговался у этой отметки 6 мая. С открытия торгов евро подорожал почти на 70 копеек.

Согласно информации, по состоянию на 11:35 мск американский доллар торговался на уровне 71,73 рубля, на максимуме доходило до 71,79 рубля, информирует enovosty.com/news.

В первые минуты после начала торгов российская валюта росла, но после 10:20 начался обвал, отмечает haggin.az

Курс рубля обвалился на фоне возможных санкций США против России, а также персонально против Путина и Шойгу.

Напомним, член комитета по международным делам сената США, представитель Демократической партии Боб Менендес предложил ввести санкции в отношении президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и «других должностных лиц».

Поводом для них политик назвал сообщения NYT о существовавших договоренностях между Россией и афганским движением «Талибан» о вознаграждении за убийства солдат США и международной коалиции.

Менендес предлагает заморозить счета Путина и Шойгу, а также запретить им въезд на территорию США.Среди прочих мер названы банковские ограничения против российского оборонного сектора, а также расширение санкций в отношении «российских олигархов», которые близки к Путину.

Позже Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции против России после публикаций в американских СМИ сведений о сговоре Москвы с «Талибаном» в Афганистане.

27 июня The New York Times сообщила о том, что Россия тайно предлагала вознаграждение боевикам «Талибана» за убийство американских военных, Позже газета сообщила, что располагает данными о том, что денежные средства с подконтрольных российской разведке счетов перечислялись на банковские аккаунты, связанные с участниками движения «Талибан»

Кроме того, сегодня стало известно, что правительство Британии вводит персональные санкции против граждан России за нарушение прав человека.Имена граждан, в отношении которых будут применены санкции, объявят в понедельник, 6 июля, сообщает Financial Times.

Некоторым россиянам будет запрещено въезжать на территорию Британии. Также будут заморожены их счета в британских банках. Предполагается, что санкции будут введены в отношении к причастным к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского в 2009 году.

 



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