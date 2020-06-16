Віцепрем'єрка з інтеграції до ЄС і НАТО летить в Брюссель з першим візитом

19:01 06.07.2020   Украина

7-8 липня українська делегація на чолі з віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною перебуватиме у Брюсселі з робочим візитом.

Про це у понеділок повідомили у пресслужбі офісу віцепрем’єрки, пише "Європейська правда". 

Метою візиту є проведення низки зустрічей з високопосадовцями НАТО та ЄС.

Під час візиту обговорюватимуться актуальні питання порядку денного Україна-НАТО, активізація співробітництва у ключових сферах, реформи в Україні,  розвиток торгівлі Україна-ЄС тощо.

Це буде перший візит Стефанішиної до Брюсселя на посаді віцепрем’єра. 



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