7-8 липня українська делегація на чолі з віцепрем’єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною перебуватиме у Брюсселі з робочим візитом.

Про це у понеділок повідомили у пресслужбі офісу віцепрем’єрки, пише "Європейська правда".

Метою візиту є проведення низки зустрічей з високопосадовцями НАТО та ЄС.

Під час візиту обговорюватимуться актуальні питання порядку денного Україна-НАТО, активізація співробітництва у ключових сферах, реформи в Україні, розвиток торгівлі Україна-ЄС тощо.

Це буде перший візит Стефанішиної до Брюсселя на посаді віцепрем’єра.