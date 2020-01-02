Данія дозволила добудову "Північного потоку-2"

18:41 06.07.2020   Россия

Данське енергетичне агентство (ДЕА) у понеділок, 6 липня, дозволило використовувати при будівництві "Північного потоку-2" у виключній економічній зоні країни трубоукладальні судна з якірним позиціонуванням на додаток до суден з динамічним позиціонуванням.

Про це йдеться у повідомленні, розміщеному на сайті агентства, передає Deutsche Welle.

У своєму повідомленні агентство підкреслило, що продовження робіт із використанням суден з якірним позиціонуванням дозволено, оскільки решта трубопроводу, яку мають побудувати в Данії, лежить за межами району захоронення хімічної зброї, де не рекомендовано використання якорів і тралення дна.

У компанії Nord Stream 2 AG своєю чергою зазначили: "Компанія Nord Stream 2 AG подала запит на внесення поправки до отриманого дозволу на будівництво відповідно до рекомендацій данського енергетичного агентства (ДЕА). Як ми і очікували, ДЕА задовольнило наш запит".

"Поправка має стосунок тільки до можливого використання суден з якірним позиціонуванням і є поясненням лише однієї з умов дозволу. Судно з якірним позиціонуванням вже успішно застосовувалося під час будівництва данської ділянки експлуатованого газопроводу "Північний потік", а також під час будівництва ділянки газопроводу "Північний потік-2" у водах Німеччини. Реалізація проєкту здійснюватиметься відповідно до дозволу на будівництво та оцінки впливу на навколишнє середовище. Ми продовжуємо розглядати різні варіанти його завершення і в належний час повідомимо про свої плани", - додали в проєктній компанії, цитує агентство новин "Інтерфакс".

Будівництво "Північного потоку-2" призупинено через санкції США

Будівництво "Північного потоку-2" на даний час припинено через санкції США щодо європейських підрядників. Ці санкції набули чинності в грудні 2019 року. 

Після цього трубоукладач, що належить швейцарській Allseas, був змушений припинити роботи. У розпорядженні компанії-оператора газопроводу "Північний потік-2" залишилося судно з динамічним позиціонуванням "Академік Черський", проте його поки неможливо використовувати повною мірою через складнощі зі страховкою - більшість компаній відмовляються надавати відповідні послуги через побоювання потрапити під американські обмеження.

Роботи можуть бути продовжені з використанням ще одного російського судна-трубоукладача "Фортуна", однак для його використання через обладнання якірним позиціонуванням був потрібен дозвіл від Копенгагена, який тепер отримано.

"Північний потік-2" мав бути прокладений дном Балтійського моря паралельно з уже існуючим "Північним потоком". Країни, через територіальні води яких проходить новий газогін (Фінляндія, Швеція, Німеччина, Данія), дозволили прокладку труб.

Тим часом США і низка європейських держав виступають проти спорудження газопроводу. На їхню думку, він посилить залежність Європи від поставок російського газу. Берлін вбачає у "Північному потоці-2" виключно економічний проєкт, що покликаний підвищити енергетичну безпеку ФРН, особливо на тлі поставлених кліматичних цілей та запланованої відмови від вугільної теплоенергетики й атомної енергетики.

США готують нові санкції проти "Північного потоку-2", які викликають невдоволення у Берліні. У Москві заявляли про намір добудувати газопровід до кінця поточного року попри санкції.



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