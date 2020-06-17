Экс-судью из Керчи обвинили в госизмене – Прокуратура АРК
|18:01 06.07.2020
|Крым
Бывшую судью Керченского горсуда обвинили в государственной измене.
Об этом 6 июля сообщает Прокуратура АРК, передают Крым.Реалии.
По данным ведомства, судья изменила присяге. «Следствием установлено, что гражданка Украины, будучи судьей Керченского городского суда Автономной Республики Крым, после аннексии полуострова в 2014 году изменила присяге на верность народу Украины, перейдя на службу в незаконно созданные судебные органы России», – сказано в сообщении.
В прокуратуре указали, что судья «принимала непосредственное участие в формировании и организации работы оккупационных судов, способствуя таким образом оккупации полуострова, обеспечивая становление и укрепление оккупационной администрации и оказывая помощь России в проведении подрывной деятельности против Украины».
«В частности, в составе незаконно созданного Керченского городского суда Республики Крым выносила «судебные решения» по делам по российскому законодательству», – говорится в сообщении.
Указанной судье грозит лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
В конце июня Прокуратура АР Крым направила в суд обвинительный акт в отношении судьи Феодосийского городского суда, которую обвинили в измене присяге на верность народу Украины и переходе на службу в российские судебные органы в Крыму.
В конце мая Прокуратура АРК направила в суд обвинительный акт в отношении экс-судьи из аннексированного Крыма, которая по информации ведомства, обвиняется в государственной измене.
В апреле Государственное бюро расследований Украины направило в суд обвинительное заключение по делу о государственной измене в отношении бывшей судьи из Автономной Республики Крым.
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