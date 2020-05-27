Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків
|17:44 06.07.2020
|Болгария
Болгарія посилить контроль за обов'язковим соціальним дистанціюванням в громадських місцях та носінням захисних масок в приміщеннях з огляду на зростання нових випадків зараження коронавірусом.
Про це заявив у понеділок міністр охорони здоров'я Кирило Ананьєв, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
У балканській країні з населенням 7 мільйонів осіб зареєстровано 5740 випадків і 246 смертей. Тільки за останній тиждень було зареєстровано 1049 нових випадків.
Ананьєв сказав, що він продовжить дію надзвичайної ситуації в країні до кінця липня, що дозволить йому бути більш гнучким і при необхідності віддавати спеціальні накази.
Він закликав місцеву владу забезпечити дотримання антиінфекційних заходів і обмежити масштабні публічні заходи.
Штрафи за недотримання дистанційних та інших заходів будуть більш жорсткими.
Ананьєв також повідомив журналістам, що 20 гравців і чиновників з двох футбольних клубів вищого дивізіону заразились коронавірусом. Він попередив, що Болгарія може заборонити населенню відвідувати футбольні матчі.
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