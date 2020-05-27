Болгарія посилить "коронавірусний" контроль через сплеск випадків

17:44 06.07.2020   Болгария

Болгарія посилить контроль за обов'язковим соціальним дистанціюванням в громадських місцях та носінням захисних масок в приміщеннях з огляду на зростання нових випадків зараження коронавірусом. 

Про це заявив у понеділок міністр охорони здоров'я Кирило Ананьєв, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

У балканській країні з населенням 7 мільйонів осіб зареєстровано 5740 випадків і 246 смертей. Тільки за останній тиждень було зареєстровано 1049 нових випадків.

Ананьєв сказав, що він продовжить дію надзвичайної ситуації в країні до кінця липня, що дозволить йому бути більш гнучким і при необхідності віддавати спеціальні накази.

Він закликав місцеву владу забезпечити дотримання антиінфекційних заходів і обмежити масштабні публічні заходи. 

Штрафи за недотримання дистанційних та інших заходів будуть більш жорсткими.

Ананьєв також повідомив журналістам, що 20 гравців і чиновників з двох футбольних клубів вищого дивізіону заразились коронавірусом. Він попередив, що Болгарія може заборонити населенню відвідувати футбольні матчі.



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