Посол Франції — однієї з чотирьох країн-учасниць нормандського формату — Етьєн де Понсен нагадав, що Париж підтримує територіальну цілісність України, але наголосив на тому, що у пріоритеті стоїть Донбас, «а Крим буде потім».

Про це Етьєн де Понсен заявив в інтерв’ю «РБК-Україна», передає ATR.

Зокрема, він прокоментував позицію офіційного Парижа щодо майданчиків для обговорення питання Криму, на зразок існуючих майданчиків щодо обговорення Донбасу.

«Щодо Криму — ми відкриті до усіх пропозицій. Коли я мав зустріч із пані Джеппар (перша заступниця голови МЗС Еміне Джеппар — ред.), вона казала про можливість створення платформи такого плану. Чому ні, ми підтримаємо це. Але на даний момент ми хотіли б надати пріоритет Донбасу. Бо там відбуваються певні процеси, там не дотримуються перемир'я, там з'являються жертви, про що я вже говорив раніше. Тобто, спочатку — Донбас, а Крим буде потім», — сказав посол.

Нагадаємо, що 30 червня на запрошення окупантів до Криму прибула «делегація» французьких та німецьких євродепутатів для спостереження за незаконним голосуванням щодо змін у Конституцію РФ у Криму. Згодом у Європейському парламенті заявили, що не уповноважували жодного свого представника ані спостерігати, ані коментувати це незаконне голосування.