Російська окупаційна влада в Криму зневажає права людини кримських татар та інших українців, які пережили шість років порушень, включаючи залякування, зникнення, арешти та затримування.

З такою заявою виступив в.о. політичного радника місії США при ОБСЄ Лейн Баль, передає Голос Америки.

В своїй промові під час засідання Постійної ради ОБСЄ 2 липня Баль наголосив, що Росія наразі утримує більше 80 політв‘язнів з Криму, більшість з яких є кримськими татарами і деякі з яких відбувають строк ув‘язнення у 19 років.

«Ми слідкуємо за судом над 69-річним лідером кримськотатарського регіонального Меджлісу міста Судак Ільвера Аметова, якому загрожує до чотирьох років ув‘язнення за володіння іржавою одиницею зброї часів Другої світової війни, знайденою під час рейду його оселі», - йдеться у повідомленні.

Баль висловив занепокоєння через зусилля Росії з мілітаризації Криму, а саме розміщення там «літаків та ракет, що можуть переносити ядерний заряд, іншої зброї та боєприпасів а також військових».

Майже 24 000 молодих мешканців Криму було призвано до російських збройних сил, йдеться в заяві.

«Ми вимагаємо від Росії припинити окупацію Криму, негайно звільнити всіх українців, яких вона несправедливо ув‘язнила, забрати свої сили та припаси зі сходу України та Криму», - наголосив Баль.

Також у своїй заяві від імені місії США в ОБСЄ Баль відзначив погіршення безпекової ситуації для спостережної місії ОБСЄ на Донбасі.

«Як видається, Росія більше не віддана забезпеченню безпеки СММ. Натомість, керовані Росією сили з очевидною безкарністю» проводять інциденти, що створюють загрозу для співробітників місії, зазначив американський дипломат.