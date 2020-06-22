Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока уменьшается - синоптики
|17:01 06.07.2020
|Крым
В водохранилищах естественного стока оккупированного Крыма объем воды уменьшился вдвое по сравнению с 2019 годом. Общий суммарный запас воды к началу июля текущего года уменьшился на 97,91 млн куб.м.
Об этом сообщает так называемый "Гидрометцентр" аннексированного полуострова, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.
"Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу июля текущего года на 97,91 млн куб. меньше, чем к началу июля 2019 года", - говорится в сообщении.
Синоптики отмечают, что продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу июля составил 83,31 млн куб. м, что на 1,85 млн куб. м меньше, чем в начале июня.
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