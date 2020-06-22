В водохранилищах естественного стока оккупированного Крыма объем воды уменьшился вдвое по сравнению с 2019 годом. Общий суммарный запас воды к началу июля текущего года уменьшился на 97,91 млн куб.м.

Об этом сообщает так называемый "Гидрометцентр" аннексированного полуострова, передает Крымскотатарский Ресурсный Центр.

"Общий суммарный запас воды в водохранилищах естественного стока к началу июля текущего года на 97,91 млн куб. меньше, чем к началу июля 2019 года", - говорится в сообщении.

Синоптики отмечают, что продолжается интенсивная сработка оставшихся запасов воды водохранилищ естественного стока, общий суммарный запас воды в которых к началу июля составил 83,31 млн куб. м, что на 1,85 млн куб. м меньше, чем в начале июня.