Греція відновить прямі рейси до Британії з 15 липня
|16:51 06.07.2020
|Греция
Греція почне приймати прямі рейси з Великої Британії з 15 липня.
Про це заявив речник уряду Стеліос Пецас, повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Ekathimerini.
Посилаючись на низку заходів, оголошених прем'єр-міністром Киріакосом Міцотакісом минулого тижня, Пецас зазначив, що ключовою метою було підтримка працівників у туристичній галузі, яка сильно постраждала від пандемії.
Він додав, що Греція входить до небагатьох країн, які "продовжують проводити цілеспрямовані перевірки щодо мандрівників".
Що стосується Швеції, то влада Греції моніторить епідеміологічні дані в країні, і буде приймати будь-які рішення, виходячи з прогресу.
Нагадаємо, британський уряд оприлюднив список країн, після відвідування яких не вимагатиметься обов’язкова 14-денна самоізоляція при поверненні, до списку увійшла і Греція.
Уряд Британії очікує, що країни, включені в список, дадуть відповідь за принципом взаємності, послабивши свої власні обмеження.
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