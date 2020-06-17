У Путіна назвали дурістю загрозу війни з Україною
|16:36 06.07.2020
|Крым
У президента РФ Володимира Путіна вважають загрозу повномасштабної військової конфронтації з Україною дурістю. У Кремлі кажуть, що це не сприяє врегулюванню ситуації на Донбасі.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, передає РБК-Україна.
Пєсков спростував інформацію про те, що РФ може вторгнутися в Україну, щоб отримати доступ до води для Криму.
"Це абсолютна дурість. Це штучне нагнітання антиросійської істерії в Україні", - заявив він.
Крім того, перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Красов погрожував Україні провалом у разі військової конфронтації з Російською Федерацією. За його словами, українська армія слабка.
"Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитися дуже плачевно", - вважає Красів.
Нагадаємо, командувач ВМС України Олексій Неїжпапа заявив в інтерв'ю виданню "Думська", що країна готується до російської військової агресії з боку Херсонської області.
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