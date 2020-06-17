Україна отримає від Сполучених Штатів 16 патрульних катерів Mark VI

16:16 06.07.2020   Украина

Державний департамент США схвалив рішення щодо передачі Україні 16 патрульних катерів Mark VI та необхідного для них обладнання.

Про це в інтерв’ю АрміяІnform повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак, передає Главком.

«Найбільшу допомогу на південному напрямку нам і надалі надають Сполучені Штати. Так, днями ми дізнались, що Державний департамент США схвалив рішення щодо передачі Україні 16 патрульних катерів Mark VI та необхідного для них обладнання. Це черговий внесок наших американських колег у зміцнення військово-морського потенціалу нашої держави», - повідомив Хомчак.

Він також підкреслив, що зміцнення безпеки Чорноморського регіону має стратегічне значення для НАТО. Саме тому союзники торік ухвалили Чорноморський пакет, який насамперед включає посилення військово-морської присутності Альянсу в Чорному морі як за рахунок постійних військово-морських груп НАТО, так і за рахунок військово-морських активів окремих союзників. Головнокомандувач також нагадав, що головною темою візиту в Україну Північноатлантичної ради НАТО, який відбувся торік наприкінці жовтня, стало саме питання чорноморської безпеки.

«У цьому ж році Альянс схвалив додатковий пакет допомоги для України та Грузії. Йдеться про розширення взаємної ситуаційної обізнаності в регіоні, а також збільшення кількості спільних навчань і маневрів. Сподіваюсь, НАТО залучить Україну до процесу розвитку й розробки стратегії Чорноморського басейну. Особливо, з огляду на те, що Україні надано статус члена Програми розширених можливостей», - зазначив Хомчак.

Про ці катери в інтерв’ю Радіо Свобода розповів і командувач ВМС Олексій Неїжпапа.

«Ідеальний для наших дій на Азовському морі, розраховуємо, що скоро Mark VI займе гідне місце в нашому прибережному флоті. До речі, жодній країні ці катери США ще не передавали. Україна може стати першою після Сполучених Штатів, яка буде мати на озброєнні Mark VI», – сказав він.

За словами командувача ВМС, катери є одними з найбільш сучасних у своєму класі. Серед їхніх переваг – багатовекторність і легкість для переміщення по суші. Також на ньому встановлюються тактичні ракети, протимінний комплекс, а на борту можуть розміщуватися підрозділи спецназу.

«Назвати терміни поки не зможу. Втім, сподіваюся, що це буде швидше, ніж тривав процес з Island. Важливо, що це будуть абсолютно нові катери, які раніше не використовувалися», – зазначив військовий моряк.

Як повідомлялося, 12 червня 2020 року НАТО надав Україні статус члена Програми розширених можливостей (EOP).
У січні 2020 року, на виконання доручення президента Володимира Зеленського, Україна офіційно подала заявку на участь у Програмі розширених можливостей НАТО.

Як зазначалось раніше, НАТО запустило Програму розширених можливостей у 2014 році та долучило до неї п'ять країн: Швецію, Фінляндію, Австралію, Грузію та Йорданію. Програма покликана допомогти учасникам збільшити оперативну сумісність своїх військ з силами НАТО. 



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