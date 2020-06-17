Ракетные корабли ЧФ РФ «Ингушетия», «Набережные Челны» и «Ивановец» вышли в море для проведения выполнения зенитных и артиллерийских стрельб.

Об этом сообщат пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.

Учения прошли в два этапа. На первом экипажи выполнили стрельбы, зенитные и артиллерийские, по воздушным и надводным целям. Ракетный корабль и катера отработали отражение нападения условного воздушного противника и провели морской бой с кораблями условного противника.

На втором этапе ударная группа кораблей выполнила цикл подготовки и выполнения ракетной стрельбы по групповой надводной цели с выполнением электронных пусков ракет.

После стрельб экипажи провели частные корабельные тренировки по борьбе за живучесть. Моряки на переходе морем отработали действия по всесторонней обороне отряда кораблей.

В пресс-службе уточнили, что учение проходит в рамках боевой подготовки сил оккупационного Черноморского флота.