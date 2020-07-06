Пригрозили вчинити як із Грузією: у Держдумі РФ прокоментували застереження про можливий напад росіян на Херсонщині
|15:45 06.07.2020
|Россия
У Росії вважають, що Україну чекає "провал", якщо вона зважиться на військову конфронтацію.
Про це заявив перший заступник голови комітету Держдуми з оборони Андрій Красов, передає ESPRESO.
За його словами, РФ не готується до захоплення будь-яких територій, але "нормалізація відносин з Володимиром Зеленським так і не відбувається".
"Якщо вони зважаться на якусь провокацію, для України все може закінчитися дуже плачевно. Нехай згадають сумний досвід Саакашвілі", - сказав Красов, маючи на увазі російсько-грузинську війну.
Поблизу кордону з Україною РФ створила три міжвидових угруповання, здатних проводити раптові наступальні дії з обмеженими цілями на території нашої держави.
Військові та правоохоронці посилили охорону об'єктів критичної інфраструктури в Херсонській та Миколаївській областях через можливу атаку.
Україна посилила бойову можливість армії на кримському напрямку.
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