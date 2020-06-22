В МЗС кажуть, що повернення до Києва українців, яких не впустили до Греції, відбудеться за рахунок авіакомпаній, тому що ця ситуація стала наслідком їхньої помилки.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра закордонних справ Євген Єнін, пише "Європейська правда" з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Зазначений інцидент стався внаслідок певних помилок у роботі двох авіаліній. Відповідно, забезпечення харчуванням і транспортування в Україну будуть здійснені за їхній рахунок", - повідомив Євген Єнін.

Заступник глави МЗС зазначив, що авіаперевізники зобов’язані переконатися, що пасажири мають усі документи, необхідні для в’їзду на територію країни, куди вирушає рейс.



Він додав, що сьогодні Міністерство закордонних справ нагадає авіакомпаніям, які працюють в Україні, про "необхідність ретельно дотримуватися правил авіаперевезень".



Нагадаємо, 17 громадян України, яких в суботу не впустили до Греції, провели вже другу ніч в ізоляторі на території аеропорту.

На вулицю вийти людям жодного разу не дозволили, лише ненадовго випустили жінку з онуками. Паспорти і валізи з речами людям не повернули. Речі віддали тільки жінці, яка подорожує з онуками.

У Департаменті консульської служби МЗС повідомляють, що українські дипломати ведуть перемовини з грецькою стороною про покращення умов перебування для застряглих мандрівників, у першу чергу для бабусі з двома онуками. Також посольство намагається запобігти застосуванню до українців процедури депортації, що може означати для них кількарічну заборону на в'їзд до ЄС.

За інформацією посольства України в Греції, виліт до Києва українських громадян, яких не впустили до Греції, планується на вівторок, 7 липня.