"Ухань - Київ": до України прибув контейнерний поїзд із КНР

15:15 06.07.2020   Украина

 На станцію "Київ-Ліски" прибув перший поїзд з міста Ухань Китайської Народної Республіки.

Про це повідомляє пресслужба Укрзалізниці, інформує УНН.

"На станцію "Київ-Ліски" 6 липня 2020 року прибув перший поїзд з міста Ухань, що знаходиться у провінції Хубей Китайської Народної Республіки. У складі поїзда перевезено 43 сорокафутових контейнери з сульфатом магнію, обладнанням, алюмінієвими рамами, одноразовими шприцами, флаконами ПЕТ, іншими виробами легкої промисловості", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що маршрут поїзда проліг через території чотирьох країн і склав понад 9,5 тис. км.

"Розрахунковий час на подолання цієї відстані складає близько 15 діб. Це показник, який забезпечить конкурентність сухопутного маршруту перевезень китайського товару в Україну порівняно з іншими логістичними рішеннями. Плануємо, що поїзди з КНР курсуватимуть щотижнево з подальшим збільшенням періодичності... Наразі ми розглядаємо ще низку нових маршрутів контейнерних поїздів", — зазначив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик.

Вказується, що 8 червня було прийнято перший пілотний контейнерний поїзд зі станції Яньтай (КНР). У складі поїзда перевезено 41 сорокафутовий контейнер. Поїзд привіз до України взуття, бурильні труби, комп'ютерний томограф та збірні вантажі.



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