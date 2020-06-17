Контр-адмірал Неїжпапа: Головна база ВМС України - це Севастополь, і ми туди повернемося
|15:00 06.07.2020
|Крым
Командувач Військово-морських сил (ВМС) Збройних сил України (ЗСУ) Олексій Неїжпапа переконаний, що український флот повернеться до Севастополя, але не матиме наміру відвідувати півострів до повернення його під українську юрисдикцію.
"Головна база Військово-морських сил України — це Севастополь. Я від цієї ідеї, принципу та месиджу ніколи не відмовлюся. Там я прослужив усе своє корабельне життя. Ми повернемося", — сказав Неїжпапа в інтерв'ю одеському виданню "Думська", передає Інтерфакс-Україна.
При цьому він зазначив, що в багатьох українських офіцерів у Криму залишилися житло, цінності, родичі, але сам він не має наміру відвідувати окупований півострів. "Я до цього ставлюся категорично — я поїду до Криму лише тоді, коли там буде наш синьо-жовтий прапор. Усе. Крапка", — наголосив Неїжпапа.
Як повідомлялося, президент України Володимир Зеленський звільнив Ігоря Воронченка з посади командувача ВМС ЗСУ і призначив на цю посаду Олексія Неїжпапу 11 червня.
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