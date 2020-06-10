Пандемія: в Росії вже понад 10 тисяч жертв, за добу захворіло 6611 осіб

14:44 06.07.2020   Россия

За добу в Росії підтвердили 6 611 нових випадків захворювання COVID-19, загалом з початку пандемії від коронавирусу померли 10 296 осіб.

Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram-канал МОЗ Росії "Стопкоронавірус.рф".

"За останню добу в Росії виявлено 6 611 хворих на нову коронавірусну інфекцію у 85 регіонах, з них 1 970 випадків (28,8%) - активно у контактних осіб без клінічних проявів хвороби. Всього у країні наростаючим підсумком виявлено 687 862 хворих у 85 регіонах", - йдеться в повідомленні.

Також за добу зафіксовано 135 летальних випадків. За весь період у Росії від коронавірусу померли 10 296 осіб.

"За останню добу в Росії з лікарень через одужання від коронавірусної інфекції виписано 3 579 осіб. Всього в країні кількість пацієнтів, які видужали, збільшилася до 454 329 осіб", - додається в повідомленні.



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