В українській армії - 189 хворих на COVID-19
|13:13 06.07.2020
|Украина
Від початку пандемії коронавірусу в Сухопутних Військах Збройних Сил України зафіксували 189 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба командування Медичних сил ЗСУ, передає Укрінформ.
«Станом на 06 липня 2020 року у Сухопутних Військах Збройних Сил України загалом за час пандемії зафіксовано 189 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. З цього числа 125 осіб одужали, 61 перебувають на ізоляції, у тому числі на самоізоляції», - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, також було зафіксовано три летальні випадки від коронавірусу, про які вже повідомляли представники Командування медичних сил Збройних Сил України під час проведення брифінгів.
Станом на 6 липня в Україні кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання на коронавірус COVID-19 становить 49 043, з них: летальних – 1262, одужало – 21 703 людей. За добу зафіксовано 543 нові випадки захворювання. Загалом проведено 722 513 тестувань методом ПЛР.
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