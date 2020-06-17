Версії Командування ВМС України та голови фракції “Слуга народу” про терміни будівництва корвета “Володимир Великий” розходяться.

Так, 2 липня Давид Арахамія заявив, що відновлення будівництва корвета може початися не раніше 2022 року, передає InfoResist.

Нардеп додав, що зараз всі кошти спрямовані на закупівлю нових кораблів і ремонт існуючих. За його словами, це правильне рішення, тому що зараз головне завдання максимально наростити флот.

“Про долю корвету можу сказати, що в найближчі два роки, я думаю, крім проектних речей, великого будівництва не буде”, – заявив Арахамія.

Арахамія додав, що в стратегії нацбезпеки зазначено, що спочатку Україна повинна створити “москітний флот”, а потім перейти до будівництва корветів.

“Будівництво корветів планувалося з 2030 року. Коли в Миколаїв приїжджав президент, то була домовленість наблизити цей процес, але точно не з 2020 року, поки немає таких ресурсів. Вже готовий корпус корвета можна добудувати на потужностях заводу “Океан”, – резюмував депутат.

Сьогодні в інтерв’ю “Думській” командувач ВМС контр-адмірал Олексій Неїжпапа, заявив, що корвет спустять на воду в 2023 році.

“На нього держава вже витратила півмільярда гривень — природно, викинути ці гроші неможливо: нас ніхто не зрозуміє. Багато складових частин цього проекту вже розроблені, виготовлені і будуть поставлені і на цей корвет, і на «Гетьман Сагайдачний», модернізацію якого буде здійснено вже в цьому році. Корвет ми плануємо спустити на воду в 2023 році”, – заявив він.

Також він додав, що продовжується розробка ракетного комплексу “Нептун” для морських платформ. Такий комплекс планується встановити на даний корвет.

Що не так в цих заявах

У вересні 2019 року президент України Володимир Зеленський поставив завдання з будівництва корвета “Володимир Великий”. На виконання доручення Верховного головнокомандувача Департамент військово-технічної політики Міноборони розробив орієнтовний графік добудови корвета. Планувалося добудувати його за 4 роки, до кінця 2023 року.

Ймовірно, Олексій Неїжпапа у своїй заяві орієнтується на цей графік. Але вже зараз відомо, що в цьому році роботи по корвету не велися. Навіть якщо допустити, що фінансування відновиться у 2022 році (як каже Арахамія), то чи зможуть його добудувати до 2023 року, як про це говорить Неїжпапа, велике питання. На добудову потрібно як мінімум 4 роки, адже станом на сьогодні готовність корпусу складає 80%, а корабля в цілому – 32%.

Також не варто забувати про те, що деякі компоненти і системи корабля не те, що не створено – їх розробка ще навіть не почалася. Ще належить провести випробування ракетного комплексу “Нептун” для морських платформ.

Існує думка, що якщо почати добудову корвета у 2022 році, то доведеться доопрацьовувати проект, так як він вже морально застаріє. Це і не дивно, адже проект почали розробляти в далекому 2005 році.

А поки, розбіжності в заявах вказують лише на відсутність єдиної державної програми по розвитку флоту.