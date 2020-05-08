Измаильский порт планирует осуществлять пассажирские перевозки в Румынию
|13:43 06.07.2020
|Украина
Администрация порта Измаил проводит переговоры с местными предпринимателями для организации регулярных пассажирских перевозок по Дунаю по маршруту Измаил-Тулча.
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на Maritime Telegraph.
По инициативе администрации порта, в соцсетях был проведен опрос, по результатам которого можно сделать вывод о высокой востребованности рейса Измаил-Тулча среди жителей города.
Отмечается, что с одной из коммерческих структур, которая владеет несколькими единицами маломерного флота, обсуждается возможность организации регулярных перевозок в Румынию.
Также в Измаиле ожидают заключения грантового контракта и начала реализации городским советом европейского проекта "CBConnect-Trans - развитие интермодального трансграничного сообщения", который предусматривает строительство стоянки для маломерного флота на набережной Измаильского морского вокзала.
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