Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров переконаний, що Військово-Морські сили України знову стануть своїми бойовими кораблями в бухтах Севастополя і біля причалів інших баз звільненого від російських окупантів Криму.

Про це Чубаров написав у своєму Facebook з нагоди Дня Військово-Морських сил України, 5 липня, передає ATR.

«Військова агресія Росії в лютому-березні 2014 завдала тяжкого удару по ВМС України, що втратили більшу частину кораблів та особового складу, з якого тільки 1/3 військовослужбовців залишилася служити Україні», — зазначив Рефат Чубаров.

Очільник Меджлісу кримськотатарського народу наголосив, що він вірить у те, що українські кораблі повернуться до Криму.

«Упевнені, що діючий особовий склад ВМС України примножить морську славу України і знову стане своїми бойовими кораблями в бухтах Севастополя і біля причалів інших баз звільненого від російських окупантів Криму», — додав він.

Як відомо, 5 липня в країні відзначали День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.

Нагадаємо, що військове вторгнення Росії до Криму почалося в лютому 2014 року. Озброєними людьми у камуфляжній формі були захоплені парламент і уряд Криму, держустанови, військові бази і аеропорт. 16 березня в Криму провели «референдум про приєднання Криму до Росії». Його Москва намагалася використати для виправдання анексії півострова, що належить Україні. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Щорічно 26 лютого в Україні відзначається День кримського спротиву російській окупації.