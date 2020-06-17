Кораблі ВМС України повернуться до баз у Криму — Чубаров
|13:27 06.07.2020
|Крым
Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров переконаний, що Військово-Морські сили України знову стануть своїми бойовими кораблями в бухтах Севастополя і біля причалів інших баз звільненого від російських окупантів Криму.
Про це Чубаров написав у своєму Facebook з нагоди Дня Військово-Морських сил України, 5 липня, передає ATR.
«Військова агресія Росії в лютому-березні 2014 завдала тяжкого удару по ВМС України, що втратили більшу частину кораблів та особового складу, з якого тільки 1/3 військовослужбовців залишилася служити Україні», — зазначив Рефат Чубаров.
Очільник Меджлісу кримськотатарського народу наголосив, що він вірить у те, що українські кораблі повернуться до Криму.
«Упевнені, що діючий особовий склад ВМС України примножить морську славу України і знову стане своїми бойовими кораблями в бухтах Севастополя і біля причалів інших баз звільненого від російських окупантів Криму», — додав він.
Як відомо, 5 липня в країні відзначали День Військово-Морських Сил Збройних Сил України.
Нагадаємо, що військове вторгнення Росії до Криму почалося в лютому 2014 року. Озброєними людьми у камуфляжній формі були захоплені парламент і уряд Криму, держустанови, військові бази і аеропорт. 16 березня в Криму провели «референдум про приєднання Криму до Росії». Його Москва намагалася використати для виправдання анексії півострова, що належить Україні. Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року. Щорічно 26 лютого в Україні відзначається День кримського спротиву російській окупації.
Ще на цю тему:
Контр-адмірал Неїжпапа: Головна база ВМС України - це Севастополь, і ми туди повернемося
«Коли російські військові «обмочаться». Турчинов розказав, коли в Криму з’явиться вода
Ракетный крейсер «Москва» после окончания ремонта останется флагманом Черноморского флота РФ
Подводная лодка ЧФ России проводит учения в Черном море
Россия включила Крым в программу создания спутниковой группировки Единой космической системы
Угроза большой войны: Как нам быть с Черным морем?
Наєв: ЗСУ нарощує сили на кримському напрямку
Ракетный комплекс «Бал» ЧФ России в ходе учения на полигне Опук уничтожил морскую цель