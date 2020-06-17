Вопрос возобновления поставки воды в Крым в СНБО Украины не обсуждают – Данилов

14:14 06.07.2020   Крым

Секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов утверждает, что на заседаниях СНБО вопрос возможных условий поставки воды в аннексированный Крым не обсуждается.

Об этом он сказал в интервью «Украинской правде», передают Крым.Реалии.

«Восстановление водоснабжения возможно только после восстановления Украины в пределах международно признанных границ», – сказал он.

На уточняющий вопрос о возможном компромиссе в переговорах с Россией – вода Крыму в обмен на прекращение огня на Донбассе – Данилов ответил: «На заседании Совета нацбезопасности такой вопрос не поднимался. У нас в Совете нацбезопасности работает отдельная группа, которая занимается стратегией деоккупации Крыма. Но надо понимать, что это не такой простой вопрос, который можно решать, знаете, так – раз, и он решен».

Со стороны украинских и зарубежных экспертов, аналитиков, политиков звучат опасения относительно вероятного наступления России на Украину из-за нехватки воды в аннексированном ею Крыму. Российская сторона официально никак на эти высказывания не реагирует.

Экс-командующий силами США в Европе Бен Ходжес считает, что Россия в сентябре во время учений «Кавказ-2020» может атаковать Украину и захватить дамбу в Херсоне ради восстановления водоснабжения в Крым​.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар также считает, что Россия может решиться на новую агрессию против Украины из-за нехватки воды в аннексированном Крыму, а также из-за политических процессов внутри страны.

Командующий операции Объединенных сил ВС Украины Сергей Наев сообщил, что данных о подготовке атаки России с юга пока у Украины нет. Однако, уверяет, что ведется работа по повышению боевой возможности украинской армии на крымском направлении.

Ранее подконтрольный России глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

В Крыму, несмотря на ливни, которые обрушились на полуостров в конце июня, количество воды в водохранилищах уменьшается. Так, по данным Гидрометцентра Крыма, общий суммарный запас воды к началу июля составил 83.31 млн куб. метров, что на 1.85 млн куб. метров меньше, чем месяц назад.

Председатель российского правительства Крыма Юрий Гоцанюк утверждает, что полуостров не нуждается в поставках днепровской воды с материковой Украины по Северо-Крымскому каналу.



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