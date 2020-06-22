В окупованому Криму за вихідні виявили рекордні 58 нових випадків захворювання на COVID-19. Ще два пацієнти з коронавірусом на півострові померли.

Про це повідомив «голова» Криму Сергій Аксьонов у соцмережах, передає ATR.

Так, за даними окупаційної «влади», за останню добу в Криму не виявили жодного нового випадка. Напередодні повідомлялося про 44 пацієнтів, я яких діагностували коронавірус. У суботу стало відомо про 14 нових хворих на півострові.

Окрім цього, окупанти повідомляють про дві нові смерті: одна людина з COVID-19 померла у Криму, одна — у Севастополі.

Так, з урахуванням нових випадків, загальна кількість хворих на півострові досягла 1006 осіб (761 — у Криму, 245 — у Севастополі). Відомо, що усього 36 пацієнтів з COVID-19 на півострові померли (31 — у Криму, 5 — у Севастополі).

На офіційному ресурсі російського штабу щодо поширення COVID-19 «Стопкоронавирус.рф» станом на 5 липня повідомляється про 723 інфікованих в окупованому Криму і про 245 — у Севастополі. Водночас Постійне представництво президента України в АРК та українські правозахисники стверджують, що Росія замовчує реальний стан справ з інфікованими COVID-19 у Криму.