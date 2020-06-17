Міністри закордонних справ України та Туреччини під час робочої зустрічі скоординували кроки щодо забезпечення прав та інтересів кримських татар в окупованому Криму та звільнення українських політв’язнів. Туреччина вчергове підтвердила незмінність підтримки суверенітету та територіальної цілісності України.

Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Кримськотатарський Ресурсний Центр.

Під час робочої зустрічі Туреччина вчергове підтвердила незмінність підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, невизнання незаконної окупації Криму Російською Федерацією.

"Міністри скоординували кроки, у тому числі на міжнародних майданчиках, щодо забезпечення прав та інтересів кримських татар в окупованому Криму та звільнення українських політв’язнів, які незаконно утримуються на півострові та на території країни-окупанта – РФ", - говориться у повідомленні.