Морвокзал и "погибающую" гостиницу "Одесса" передадут в концессию
|12:31 06.07.2020
|Украина
Пассажирский комплекс Одесского морского порта готовят к передаче в концессию. Вместе с ним уйти в частные руки может застывшая и медленно разрушающаяся гостиница «Одесса».
Об этом на встрече с президентом Владимиром Зеленским рассказал и. о. председателя Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий, передает USIonline.com.
Речь идет о морском вокзале, причалах, концертно-выставочном зале и гостиничном комплексе "Одессе". Министерство инфраструктуры уже издало соответствующий приказ о начале процедуры концессии.
Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития вместе с Международной финансовой корпорацией (это финансовый институт Всемирного банка) работают над технико-экономическим обоснованием проекта концессии паромной переправы в порту Черноморск, пишет пресс-служба главы государства.
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