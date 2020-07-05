Пассажирский комплекс Одесского морского порта готовят к передаче в концессию. Вместе с ним уйти в частные руки может застывшая и медленно разрушающаяся гостиница «Одесса».

Об этом на встрече с президентом Владимиром Зеленским рассказал и. о. председателя Администрации морских портов Украины Александр Голодницкий, передает USIonline.com.

Речь идет о морском вокзале, причалах, концертно-выставочном зале и гостиничном комплексе "Одессе". Министерство инфраструктуры уже издало соответствующий приказ о начале процедуры концессии.

Кроме того, министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что Европейский банк реконструкции и развития вместе с Международной финансовой корпорацией (это финансовый институт Всемирного банка) работают над технико-экономическим обоснованием проекта концессии паромной переправы в порту Черноморск, пишет пресс-служба главы государства.