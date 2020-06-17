Крим стане прикладом успішної деокупації в XXI столітті – Кулеба
|12:13 06.07.2020
|Крым
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що в XXI столітті Україна покаже приклад успішної деокупації захопленої території на прикладі анексованого Росією Криму.
Про це він сказав в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода.
«У XX столітті була прекрасна деокупація території Ельзасу, в якому я мав можливість три роки проживати, представляючи інтереси України в Раді Європи, досвід якого я активно вивчав. Я хочу сказати інше, що навіть якщо б таких випадків не було, це не означає, що ми повинні скласти руки і нічого не робити. Якщо в XXI столітті таких випадків не було, значить буде. І він буде створений нашими руками. І це буде деокупація Криму», – зазначив Кулеба.
На початку липня в Києві представили єдиний державний підхід до деокупації Криму.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час свого візиту в Берлін 2 червня заявив, що Київ обговорює з міжнародними партнерами створення міжнародної переговорної платформи «про неминучу деокупацію Криму».
На останній пресконференції в Києві у травні президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна не відступає від позиції повернення під свій контроль окупованих територій, в тому числі анексованого Криму.
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