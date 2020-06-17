Перша турецька протикорабельна ракета власного виробництва Atmaca успішно пройшла випробування польоту на далеку відстань.

Про це повідомив глава Управління з оборонної промисловості при Міноборони Туреччини Ісмаїл Демір в "Твіттері", передає УНІАН.

За його словами, ракета "відмінно виконала свої функції, вразивши ціль на відстані понад 200 км".

Виробником Atmaca є турецька компанія Roketsan.

Там заявляють, що ракета здатна вражати цілі на відстані понад 200 км, тобто далі, ніж можна побачити навіть за допомогою оптичних приладів.

Збройні сили Туреччини повинні отримати перші Atmaca до кінця цього року.

Вони замінять американські протикорабельні ракети Harpoon.



