ООН: Порушення прав людини, включаючи тортури, досі мають місце в Криму

11:15 06.07.2020   Крым

Порушення прав людини, включаючи тортури, безкарність порушників та примусові переміщення людей з окупованої території продовжують мати місце в Криму.

Про це пише у Facebook Кримська правозахисна група, повідомила Верховний комісар ООН з прав людини Мішель Бачелет в поданій нею проміжній доповіді Генерального секретаря ООН щодо становища в галузі прав людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі.

"Порушення прав людини, включаючи тортури та інші приклади негідного ставлення з боку правоохоронних органів продовжують мати місце в Криму", – зазначила Мішель Бачелет.

За її словами, у всіх випадках при обґрунтованих скаргах в суди або правоохоронні органи в Криму ніхто із порушників не поніс покарання.

"Верховний комісар ООН з прав людини висловила свої побоювання щодо неадекватних умов утримання в місцях несвободи в Криму, які можуть бути рівносильні нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню", - повідомляє КПГ.

Крім того, у доповіді наводиться кілька прикладів, коли в порушення міжнародного гуманітарного права Російська Федерація не виконувала свої зобов'язання як держава-окупант в Криму.

"Етапи затриманих з окупованої території на територію держави-окупанта продовжують порушувати заборону на індивідуальні або масові примусові переміщення", — зазначила Бачелет.

Верховний комісар додала, що вона також стурбована станом зі свободою ЗМІ на півострові.

"Подальша криміналізація свободи вираження у соціальних мережах також викликає занепокоєння. На тлі того, як журналісти та працівники медіа продовжують стикатися з втручанням в їх професійну діяльність, кілька громадських організацій зіткнулися з перешкодами в плані організації конференцій, громадських обговорень та інших зустрічей", – сказала Бачелет.

В опублікованій доповіді також наголошується, що Російська Федерація продовжує застосовувати своє кримінальне законодавство в Криму, всупереч своїм зобов'язанням поважати закони на окупованій території, і що РФ в порушення норм міжнародного гуманітарного права провела свою чергову кампанію з військового призову на окупованій території.

Крім того, автор доповіді нагадує уряду про його зобов'язання використовувати всі наявні засоби для забезпечення дотримання прав людини в Криму.

"Офіс Верховного комісара ООН з прав людини буде продовжувати стежити за положенням в області прав людини в Криму і готовий співпрацювати з Російською Федерацією, як державою-окупантом, а також з Україною з метою посилення захисту прав людини на півострові та по всій країні", — підсумувала Бачелет.



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