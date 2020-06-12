В Україні станом на 6 липня лабораторно підтверджені 49 043 випадки COVID-19, за добу — 543 нові випадки.

Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу, передає Укрінформ.

За добу зафіксовано 13 нових летальних випадків. Одужало 327 людей.

Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1 262 летальних випадки, 21 703 людини одужали.

Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області - 104, Рівненській області - 82, м. Київ - 59.