В Україні за добу підтвердили ще 543 випадки COVID-19
|11:03 06.07.2020
|Украина
В Україні станом на 6 липня лабораторно підтверджені 49 043 випадки COVID-19, за добу — 543 нові випадки.
Про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу, передає Укрінформ.
За добу зафіксовано 13 нових летальних випадків. Одужало 327 людей.
Загалом за весь час пандемії в Україні від COVID-19 зареєстровано 1 262 летальних випадки, 21 703 людини одужали.
Найбільше нових випадків захворювання виявлено у Львівській області - 104, Рівненській області - 82, м. Київ - 59.
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