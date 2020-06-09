За порушення прав людини. Британія має намір ввести санкції проти РФ і Саудівської Аравії - ЗМІ
|10:45 06.07.2020
|Россия
Уряд Британії вводить персональні санкції проти громадян Росії та Саудівської Аравії за порушення прав людини.
Імена громадян, щодо яких будуть застосовані санкції, оголосять у понеділок, 6 липня, повідомляє Financial Times, передає НВ.
Деяким росіянам буде заборонено в'їжджати на територію Британії. Також будуть заморожені їхні рахунки в британських банках. Передбачається, що санкції будуть введені проти причетних до смерті юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського у 2009 році.
Також до санкційного списку будуть внесені деякі громадяни Саудівської Аравії, які причетні до вбивства саудівського журналіста-опозиціонера Джамаля Хашоггі.
«За допомогою цього законодавчого акта Британія отримає нові повноваження і зможе перешкодити в'їжджати до Британії тим, хто причетний до брутальних порушень прав людини, спрямовувати кошти у наші банки та отримувати вигоду з нашої економіки», — заявив міністр закордонних справ країни Домінік Рааб.
Він також зазначив, що цього року санкції можуть бути розширені на підозрюваних у корупції, утиски журналістів і образу на релігійному ґрунті.
Ще на цю тему:
Сенатор США Боб Менендес запропонував ввести санкції проти Путіна
Рішення ЄС про продовження санкцій проти РФ набуло чинності
Російський банк програв справу щодо санкцій в суді ЄС
Брюссель: ЄС не буде переглядати політику щодо Росії
В Вашингтоне озвучили список "самых жестких" мер против России
Група підтримки України у Конгресі закликала Держдеп до санкцій проти компаній "Північного потоку-2"
Британія може "поховати" Північний потік-2
Сенат США определился с новыми санкциями против Nord Stream 2