За порушення прав людини. Британія має намір ввести санкції проти РФ і Саудівської Аравії - ЗМІ

10:45 06.07.2020   Россия

Уряд Британії вводить персональні санкції проти громадян Росії та Саудівської Аравії за порушення прав людини.

Імена громадян, щодо яких будуть застосовані санкції, оголосять у понеділок, 6 липня, повідомляє Financial Times, передає НВ.

Деяким росіянам буде заборонено в'їжджати на територію Британії. Також будуть заморожені їхні рахунки в британських банках. Передбачається, що санкції будуть введені проти причетних до смерті юриста фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського у 2009 році.

Також до санкційного списку будуть внесені деякі громадяни Саудівської Аравії, які причетні до вбивства саудівського журналіста-опозиціонера Джамаля Хашоггі.

«За допомогою цього законодавчого акта Британія отримає нові повноваження і зможе перешкодити в'їжджати до Британії тим, хто причетний до брутальних порушень прав людини, спрямовувати кошти у наші банки та отримувати вигоду з нашої економіки», — заявив міністр закордонних справ країни Домінік Рааб.

Він також зазначив, що цього року санкції можуть бути розширені на підозрюваних у корупції, утиски журналістів і образу на релігійному ґрунті.



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