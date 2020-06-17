Дисидент та проукраїнський активіст, плавець-марафонець Олег Софяник повідомив, що 5 липня його дружину Анжеліку Софяник вчергове не випустили з території анексованого Кримського півострова.

Про це він розповів кореспонденту проєкту Радіо Свобода.

«Дружина спробувала вчергове виїхати (з анексованого Криму – ред.), тому що треба було вже поспішати. Тому що ця неправдива сфальсифікована справа розкручується проти неї і буквально в четвер був поліграф, на який вона по глупоті погодилася. На нього не можна було погоджуватися, тому що поліграфіст, який детектор брехні проводить, він за російськими законами є свідком. І він може підтасувати (результати – ред.). Дуже багато людей сіли в Росії просто тому, що поліграфіст давав такі свідчення, що людина вважався учасником злочину», – розповів Софяник.

На думку дисидента, його дружину можуть заарештувати«буквально наступного тижня».

«І ось у неділю (5 липня – ред.) вона спробувала знову виїхати з Криму, це було годину тому на контрольно-пропускному пункті «Чонгар». З двома дітьми... Вони намагалися виїхати з валізами. Її знову провели там до кімнати, почали допитувати: «Чому виїжджаєте? Де ваш чоловік? Чи ви брали участь у референдумі?». Знову ж таки, їхні питання – політичні. І потім їй відмовили через відсутність українських документів», – повідомив дисидент.

За словами Софяника, його дружина загубила український паспорт у 2014-2014 році. Він підкреслив, що російська «влада» кілька днів тому заявляла, що для в’їзду на анексований півострів та виїзду з нього можна використовувати лише російські документи.

«А наявність українського паспорта буде навіть штрафуватися від 2 до 5 тисяч рублів. Тим не менш, така ось причіпка була. Ну і кажуть, з міркувань державної безпеки – все, відправили її назад. Така залізна завіса, така тактика розділених сімей. Як за радянських часів», – резюмував він.​

Російські силовики наразі ніяк не прокоментували заяви Софяника.

Дисидент і проукраїнський активіст, плавець-марафонець Олег Софяник, який нещодавно залишив Крим й оселився на Дніпропетровщині, 25 червня заявив про фабрикування справи окупаційною «владою» півострова проти його дружини Анжеліки Софяник, яка залишилася в Криму.

14 листопада 2019 року російські силовики затримували Олега Софяника на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонщиною. До цього він здійснив заплив від мису Лукулл (на заході Криму) до бухти Омега в Севастополі. Відстань у 30 км він подолав за 10 годин – без відпочинку і супроводу. Цей заплив Софяник присвятив 75-річчю депортації кримських татар.

Олег Софяник – відомий севастопольський плавець-марафонець, рекордсмен Книги рекордів України. Станом на травень 2012 року Софяник здійснив понад 50 марафонських запливів, найдовший з них – через Південно-Китайське море завдовжки 350 км.

Севастополец является диссидентом. За отказ от службы в армии и гражданства СССР его принуждали к психиатрическому лечению.