«Коли російські військові «обмочаться». Турчинов розказав, коли в Криму з’явиться вода
|10:15 06.07.2020
|Крым
Передумовами наступу на Херсон російських військ можуть бути хаос і некерованість ситуації в Україні.
Так екссекретар РНБО України, керівник штабу «Європейської Солідарності» Олександр Турчинов прокоментував в ефірі «5 каналу» заяву колишнього командувача Збройними силами США в Європі Бена Ходжеса щодо можливості вторгнення росіян до Херсон, передає Главком.
«Путіну потрібна ситуація в Україні, як наприкінці 2013 – на початку 2014 року, коли в Україні було безвладдя. Сьогодні, коли ми бачимо, що посилюється криза і некерованість ситуації в Україні, це і може бути передумовами для військової агресії РФ», – сказав Олександр Турчинов.
Говорячи про те, що українські військові готові дати відсіч ворогу, екссекретар РНБО зазначив, що «коли російські військові «обмочаться» в Криму», тільки тоді з’явиться джерело обіцяної Путіним води, тому що українці готові боронити свою землю.
Нагадаємо, аналітики американського центру The Jamestown Foundation заявили, що потенційною причиною для чергового вторгнення Росії в Україну може стати критична ситуація з водопостачанням у Криму.
Західні експерти вважають: посуха і відсутність альтернативних варіантів забезпечення водою окупованого півострова може підштовхнути Путіна до спроби прорватися вглиб материкової України.
Ще на цю тему:
Контр-адмірал Неїжпапа: Головна база ВМС України - це Севастополь, і ми туди повернемося
Кораблі ВМС України повернуться до баз у Криму — Чубаров
Ракетный крейсер «Москва» после окончания ремонта останется флагманом Черноморского флота РФ
Подводная лодка ЧФ России проводит учения в Черном море
Россия включила Крым в программу создания спутниковой группировки Единой космической системы
Угроза большой войны: Как нам быть с Черным морем?
Наєв: ЗСУ нарощує сили на кримському напрямку
Ракетный комплекс «Бал» ЧФ России в ходе учения на полигне Опук уничтожил морскую цель