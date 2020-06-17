Україна однією з перших може отримати від США сучасний катер Mark VI – ВМС

10:01 06.07.2020   Украина

Військово-морські сили України можуть одними з перших у світі отримати сучасний американський катер Mark VI.

Про це в інтерв'ю Радіо Свобода розповів командувач ВМС Олексій Неїжпапа, передає УНІАН

"Ідеальний для наших дій на Азовському морі, розраховуємо, що скоро Mark VI займе гідне місце в нашому прибережному флоті. До речі, жодній країні ці катери США ще не передавали. Україна може стати першою після Сполучених Штатів, яка буде мати на озброєнні Mark VI", - сказав він.

За словами командувача ВМС, катери є одними з найбільш сучасних у своєму класі. Серед їхніх переваг – багатовекторність і легкість для переміщення по суші. Також на ньому встановлюються тактичні ракети, протимінний комплекс, а на борту можуть розміщуватися підрозділи спецназу.

"Назвати терміни поки не зможу. Втім, сподіваюся, що це буде швидше, ніж тривав процес з Island. Важливо, що це будуть абсолютно нові катери, які раніше не використовувалися", - зазначив військовий моряк.

Як повідомлялося раніше, США планують передати Україні ще кілька катерів типу Island у 2021 році.

До кінця 2020 року катери будуть повністю готові до прийому екіпажів, які Україна відправить на підготовку до початку 2021 року.

 



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