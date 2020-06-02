Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна поверне всіх своїх людей і всі тимчасово окуповані території, як повернула з полону українських моряків та їхні кораблі.

"Сьогодні поруч із нашою гордістю, фрегатом "Гетьман Сагайдачний", стоїть буксир "Яни Капу", повернуто катери "Нікополь" і "Бердянськ". А в містах Краматорськ і Слов'янськ гордо майорить жовто-синій прапор. І все це дає мені потужний заряд сили і віри в те, що все у нас обов'язково вийде! Ми повернемо всіх наших людей. Повернемо всі наші території. Повернемо віру, віру в правду і справедливість. Ми повернемо мирну, єдину, неподільну, потужну і непереможну Україну", – сказав він, виступаючи в неділю в Одесі на урочистостях із нагоди Дня Військово-Морських сил України, передає Інтерфакс-Україна.

Зеленський нагадав, що рік тому, в День Військово-Морських сил України, він також був в Одесі, а поруч були сім'ї українських моряків, які в той час перебували в російському полоні.

"Тоді я дякував матерям, дружинам і дітям за витримку і мужність, обіцяв зробити все, щоб їхні хлопці повернулися додому, і вони змогли міцно їх обійняти. Сьогодні я знову хочу вам подякувати за те, що вірили нам, за те, що дочекалися. Я дякую нашим морякам, які стали живими символами свободи і нескореності. Показали всьому світу, що українські моряки не знають слова "страх". Не знають слова "неможливо". Але знають, що таке доблесть, відвага і честь. Скоро майже рік, як наші хлопці вдома. Вони продовжують службу і захист України. Вони живуть, одружуються і, я щиро сподіваюся, ще не раз радітимуть народженню дітей у своїх сім'ях", – зазначив він.