Зеленський: ми повернемо всіх наших людей і території, як повернули полонених моряків і кораблі

09:01 06.07.2020   Украина

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Україна поверне всіх своїх людей і всі тимчасово окуповані території, як повернула з полону українських моряків та їхні кораблі.

"Сьогодні поруч із нашою гордістю, фрегатом "Гетьман Сагайдачний", стоїть буксир "Яни Капу", повернуто катери "Нікополь" і "Бердянськ". А в містах Краматорськ і Слов'янськ гордо майорить жовто-синій прапор. І все це дає мені потужний заряд сили і віри в те, що все у нас обов'язково вийде! Ми повернемо всіх наших людей. Повернемо всі наші території. Повернемо віру, віру в правду і справедливість. Ми повернемо мирну, єдину, неподільну, потужну і непереможну Україну", – сказав він, виступаючи в неділю в Одесі на урочистостях із нагоди Дня Військово-Морських сил України, передає Інтерфакс-Україна.

Зеленський нагадав, що рік тому, в День Військово-Морських сил України, він також був в Одесі, а поруч були сім'ї українських моряків, які в той час перебували в російському полоні.

"Тоді я дякував матерям, дружинам і дітям за витримку і мужність, обіцяв зробити все, щоб їхні хлопці повернулися додому, і вони змогли міцно їх обійняти. Сьогодні я знову хочу вам подякувати за те, що вірили нам, за те, що дочекалися. Я дякую нашим морякам, які стали живими символами свободи і нескореності. Показали всьому світу, що українські моряки не знають слова "страх". Не знають слова "неможливо". Але знають, що таке доблесть, відвага і честь. Скоро майже рік, як наші хлопці вдома. Вони продовжують службу і захист України. Вони живуть, одружуються і, я щиро сподіваюся, ще не раз радітимуть народженню дітей у своїх сім'ях", – зазначив він.



Ще на цю тему:

18:31 02.07.2020
Україна та Казахстан обговорили торгово-економічне співробітництво
08:30 02.07.2020
Платформа міжнародної дії зі звільнення політв’язнів провела установче засідання - МЗС
17:21 30.06.2020
Україна обговорила напрямки співпраці з Вишеградською четвіркою у протидії РФ та COVID-19
16:01 22.06.2020
У МЗС України прокоментували російську ідею "реабілітації" пакту Молотова–Ріббентропа
11:30 22.06.2020
Міжнародна спільнота не має допустити повернення Росії до G7 – Зеленський
18:15 18.06.2020
РФ не вдасться зруйнувати підтримку України у світі, - МЗС
10:01 16.06.2020
ЄС і США підтвердили намір продовжувати підтримку України
12:01 12.06.2020
Блокування «Північного потоку-2». Київ привітав позицію Конгресу США
15:21 10.06.2020
Джапарову призначили першою заступницею глави МЗС
08:15 10.06.2020
Україна та Канада обговорили лібералізацію візового режиму та вільну торгівлю між країнами
18:30 02.06.2020
Україна відреагувала на запрошення Росії на саміт G7
18:15 02.06.2020
Німеччина підтримуватиме Україну в Раді ЄС — Маас
Новини
Азербайджан Азербайджан
16:45 03.07.2020
В Азербайджане до 20 июля продлили жесткий карантин, в Баку закроют метро
19:15 25.06.2020
Азербайджан получил из Казахстана уже 12 грузовых электровозов
11:46 24.06.2020
Азербайджанская компания поставит нефть в Белоруссию на этой неделе
18:45 23.06.2020
Азербайджан приобретет у Турции ударные БПЛА / Фото
Всі новини країни
Армения Армения
17:47 24.06.2020
Вірменія обійшла США за кількістю хворих на 1 млн населення
09:45 22.06.2020
Суд у Вірменії відмовився заарештувати лідера опозиції
20:15 17.06.2020
На базах в Армении российские военные провели ряд учений
14:30 17.06.2020
З лідера опозиційної партії у Вірменії зняли депутатську недоторканність і дали дозвіл на арешт
Всі новини країни
Болгария Болгария
11:45 03.07.2020
Словаччина виключила Болгарію та Чорногорію зі списку "безпечних" країн
20:45 25.06.2020
В Болгарии обрушился строящийся тоннель, трое рабочих пострадали
10:00 25.06.2020
Инвестор из Болгарии вложит 2 млн евро в экономику Приднестровья
15:45 24.06.2020
Болгарія продовжила режим надзвичайної ситуації до 15 липня
Всі новини країни
Греция Греция
15:40 03.07.2020
Греция и Ливия обсудили вопросы определение морских зон
20:45 01.07.2020
Греческому флоту предложили корвет нового поколения "Фемистокл" / Фото
11:30 01.07.2020
Греція встановлює у морі "плавучий паркан" для захисту від мігрантів
19:31 26.06.2020
Данія надасть Греції 3 млн євро на заклади для дітей-мігрантів
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:45 03.07.2020
ЮВО: В Абхазии российские военные медики впервые боролись с инфекционными болезнями в полевых условиях
19:15 01.07.2020
ЮВО: Российские танкисты на военной базе в Абхазии поражали воздушные цели
15:00 01.07.2020
COVID-19: ЕС отменяет ограничения на въезд для граждан Грузии
08:45 30.06.2020
У Грузії ухвалили конституційні зміни до виборчої системи країни
Всі новини країни
Молдова Молдова
19:45 03.07.2020
Пророссийский президент Молдовы будет добиваться досрочных парламентских выборов
20:30 02.07.2020
Проросійський Додон може програти на виборах президента Молдови – рейтинги
11:40 01.07.2020
У Молдові визнали неконституційними високі штрафи за порушення карантину
17:31 30.06.2020
У Молдові викрили злочинну групу, яка підпільно виробляла вертольоти
Всі новини країни
Россия Россия
14:44 06.07.2020
Пандемія: в Росії вже понад 10 тисяч жертв, за добу захворіло 6611 осіб
10:45 06.07.2020
За порушення прав людини. Британія має намір ввести санкції проти РФ і Саудівської Аравії - ЗМІ
21:00 03.07.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 1 - 3 июля
18:00 03.07.2020
Індія купить російські Су-30 та МіГ-29 та авіаракети до них. Українські?
Всі новини країни
Румыния Румыния
17:51 30.06.2020
Румунія планує скасувати спецпенсії для посадовців, засуджених за корупцію
11:31 24.06.2020
Через повені у Румунії затопило майже сотню сіл
20:15 23.06.2020
У Румунії від сильних повеней постраждали понад 90 населених пунктів
16:32 22.06.2020
Сіярто назвав президента Румунії «антиугорським політиком»
Всі новини країни
Турция Турция
11:45 06.07.2020
Туреччина успішно випробувала першу протикорабельну ракету
19:00 03.07.2020
Туреччина почала судити обвинувачених у звірячому вбивстві журналіста Washington Post
16:30 03.07.2020
Турецкая Pegasus Airlines возобновила рейсы в Украину
14:45 03.07.2020
Париж решил прервать участие в миссии НАТО в Средиземном море
Всі новини країни
Украина Украина
15:15 06.07.2020
"Ухань - Київ": до України прибув контейнерний поїзд із КНР
15:00 06.07.2020
Контр-адмірал Неїжпапа: Головна база ВМС України - це Севастополь, і ми туди повернемося
14:29 06.07.2020
Кулеба повідомив, які країни бачить у складі платформи з деокупації Криму
14:14 06.07.2020
Вопрос возобновления поставки воды в Крым в СНБО Украины не обсуждают – Данилов
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд