Прийняття на озброєння комплексу "Нептун" зробить Україну ще сильнішим гравцем в акваторії Чорного та Азовського морів.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час урочистостей в Одесі з нагоди Дня Військово-Морських сил, передає кореспондент УНН.

"Наразі триває активна розбудова військово-морських баз та навчальних закладів, облаштування місць постійної дислокації бойових частин ВМС, розвиток об’єктів національного флоту, відновлення, модернізація та надходження нового озброєння та військової техніки", - сказав Зеленський.

На його думку, надважливими є державні випробовування українського ракетного комплексу "Нептун".

"Його прийняття на озброєння зробить нас ще сильнішим гравцем в акваторії Чорного й Азовського морів. Також у наших найближчих планах – отримання катерів "Айленд" і "Марк VI" в межах військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки", – зауважив голова держави.

Раніше повідомлялося, що українські моряки, серед них, моряки з Криму, які у 2014 році не зрадили Україну, отримають понад 70 квартир.