Комплекс "Нептун" посилить позиції України на Чорному та Азовському морях - Президент
|09:30 06.07.2020
|Украина
Прийняття на озброєння комплексу "Нептун" зробить Україну ще сильнішим гравцем в акваторії Чорного та Азовського морів.
Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час урочистостей в Одесі з нагоди Дня Військово-Морських сил, передає кореспондент УНН.
"Наразі триває активна розбудова військово-морських баз та навчальних закладів, облаштування місць постійної дислокації бойових частин ВМС, розвиток об’єктів національного флоту, відновлення, модернізація та надходження нового озброєння та військової техніки", - сказав Зеленський.
На його думку, надважливими є державні випробовування українського ракетного комплексу "Нептун".
"Його прийняття на озброєння зробить нас ще сильнішим гравцем в акваторії Чорного й Азовського морів. Також у наших найближчих планах – отримання катерів "Айленд" і "Марк VI" в межах військової допомоги з боку Сполучених Штатів Америки", – зауважив голова держави.
Раніше повідомлялося, що українські моряки, серед них, моряки з Криму, які у 2014 році не зрадили Україну, отримають понад 70 квартир.
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