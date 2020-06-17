Командувач ВМС не виключає прориву російських військ з окупованого Криму

09:15 06.07.2020   Крым

Командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа не виключає спроби прориву російських військ на південь Херсонської області з території окупованого Криму.

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Думская", відповідаючи на запитання про ймовірність спроби прориву російських військ, щоб забезпечити заповнення Північно-Кримського каналу, передає Укрінформ.

"Не виключаю таких дій з боку Російської імперії. Ми готуємося. Все розповісти не можу, але ось вам маленький факт. Дальність ракетного комплексу "Нептун" дозволяє застосовувати його з материкової України на підходах до Севастополя. Ось там і подивимося", - зазначив Неїжпапа.

Він також переконаний, що Україна поверне собі Крим. "Якщо ви подивитесь, у мене в приймальні висять фотографії кораблів - там на них написано "Севастополь". Я їх спеціально повісив, щоб всі розуміли, що головна база ВМС України - це Севастополь. Там я прослужив усе своє корабельне життя. Ми повернемося", - заявив контрадмірал.

Відповідаючи на запитання про те, чого чекати від росіян він сказав: "Ми готуємося до повномасштабної військової конфронтації, розуміючи, що, якщо це станеться, то, на жаль, буде багато втрат - і наших вояків, і цивільного населення. Багато хто зараз цього не розуміє - хоча в країні сьомий рік іде війна".

Раніше в інтерв'ю ЗМІ Неїжпапа заявив, що для України загроза повномасштабної агресії з боку Російської Федерації актуальна з 2014 року.



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